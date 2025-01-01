flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1890 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1890 S JEB Юбилейный портрет
Средняя цена620 $
Продажи
2143
Аверс
Реверс
Соверен 1890 M JEB Юбилейный портрет
Средняя цена590 $
Продажи
1136
