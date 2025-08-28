flag
Соверен 1890 года M JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1890 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1890 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Tennants Auctioneers

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,473,537

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1890
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:590 USD
График аукционных продаж Соверен 1890 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (135)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1890 года "Юбилейный портрет" со знаком M JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 33000 GBP. Торги состоялись 25 февраля 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьVF
Цена
647 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Tennants Auctioneers - 15 января 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата15 января 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 27 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 ноября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 14 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата14 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Via - 30 сентября 2024
ПродавецVia
Дата30 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 18 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 18 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS60 NGC
Цена
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1890 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 16 мая 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата16 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1890 года M JEB "Юбилейный портрет"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1890 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB составляет 590 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1890 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1890 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1890 года "Юбилейный портрет" со знаком M JEB?

Для продажи соверен 1890 года M JEB "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

