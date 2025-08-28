flag
Соверен 1890 года S JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1890 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1890 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,808,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1890
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:620 USD
График аукционных продаж Соверен 1890 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (141)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1890 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23614 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5581 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьVF
Цена
754 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе HIRSCH - 13 февраля 2025
ПродавецHIRSCH
Дата13 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
540 $
Цена в валюте аукциона 520 EUR
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьXF40 NGC
Цена
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Auction World - 14 июля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 июля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Stack's - 20 октября 2023
ПродавецStack's
Дата20 октября 2023
СохранностьXF45 NGC
Цена
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе St James’s - 27 сентября 2023
ПродавецSt James’s
Дата27 сентября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 26 сентября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата26 сентября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 22 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата22 сентября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Где купить?
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
К аукциону
Австралия Соверен 1890 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Great Coins & Art Auctions - 12 сентября 2025
ПродавецGreat Coins & Art Auctions
Дата12 сентября 2025
СохранностьMS63 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1890 года S JEB "Юбилейный портрет"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1890 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB составляет 620 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1890 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1890 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1890 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB?

Для продажи соверен 1890 года S JEB "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

