АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1871 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1871 S WW WW Герб
Средняя цена760 $
Продажи
2224
Аверс
Реверс
Соверен 1871 S WW WW Св. Георгий
Средняя цена620 $
Продажи
282
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1871 S Герб
Средняя цена850 $
Продажи
030
