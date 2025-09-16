flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1871 года S WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1871 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1871 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,814,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1871
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:620 USD
График аукционных продаж Соверен 1871 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1871 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 22000 GBP. Торги состоялись 8 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
930 $
Цена в валюте аукциона 930 USD
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 14 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата14 ноября 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Auction World - 28 января 2024
ПродавецAuction World
Дата28 января 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 31 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 октября 2023
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Stack's - 20 октября 2023
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Stack's - 20 октября 2023
ПродавецStack's
Дата20 октября 2023
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 31 января 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 января 2023
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 5 сентября 2021
ПродавецLondon Coins
Дата5 сентября 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Stack's - 22 июня 2021
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Stack's - 22 июня 2021
ПродавецStack's
Дата22 июня 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 6 декабря 2020
ПродавецLondon Coins
Дата6 декабря 2020
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 1 октября 2020
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 1 октября 2020
ПродавецHeritage
Дата1 октября 2020
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 13 сентября 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 сентября 2020
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 6 сентября 2020
ПродавецLondon Coins
Дата6 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 30 августа 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 августа 2020
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 16 августа 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 августа 2020
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Baldwin's of St. James's - 23 июля 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата23 июля 2020
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 сентября 2025
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата16 сентября 2025
СохранностьVF
К аукциону
Австралия Соверен 1871 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе NOONANS - 24 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата24 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1871 года S WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1871 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW составляет 620 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1871 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1871 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1871 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1871 года S WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1871 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы