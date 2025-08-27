flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1871 года S "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1871 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1871 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC180,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1871
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:850 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1871 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (30)

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1871 года "Герб" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 32132 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8700 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
648 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе Tennants Auctioneers - 20 ноября 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата20 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
292 $
Цена в валюте аукциона 230 GBP
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьVF35 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе Sedwick - 9 мая 2024
ПродавецSedwick
Дата9 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе Heritage - 16 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата16 февраля 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе SINCONA - 27 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата27 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 26 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 сентября 2021
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 27 декабря 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 декабря 2020
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 26 января 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 января 2020
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе Heritage - 29 декабря 2019
ПродавецHeritage
Дата29 декабря 2019
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе Heritage - 26 декабря 2019
ПродавецHeritage
Дата26 декабря 2019
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе Sedwick - 3 мая 2019
ПродавецSedwick
Дата3 мая 2019
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе DNW - 25 апреля 2019
ПродавецDNW
Дата25 апреля 2019
СохранностьF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2018
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе Stack's - 19 января 2017
ПродавецStack's
Дата19 января 2017
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе DNW - 18 сентября 2015
ПродавецDNW
Дата18 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1871 S "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 29 сентября 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата29 сентября 2014
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1871 года S "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1871 года "Герб" с буквами S составляет 850 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1871 года "Герб" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1871 года "Герб" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1871 года "Герб" со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1871 года S "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
