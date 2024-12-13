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Ансбах-Байройт
1802
Ансбах-Байройт
Период:
1798-1804
1798-1804
Фридрих Вильгельм III
1798-1804
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Ансбах-Байройт
1802
Монеты Ансбах-Байройта 1802 года
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6 крейцеров 1802 B
Средняя цена
180 $
Продажи
0
2
3 крейцера 1802 B
Средняя цена
110 $
Продажи
0
7
1 крейцер 1802 B
Средняя цена
75 $
Продажи
1
14
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Ансбах-Байройт
Период
1798-1804
Категория
Зактрыть
???
Ансбах-Байройт
Период
1798-1804
Фридрих Вильгельм III
1798-1804
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