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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

Монеты Ансбах-Байройта 1802 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1802 B
Средняя цена 180 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1802 B
Средняя цена 110 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 крейцер 1802 B
Средняя цена 75 $
Продажи
1 14
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