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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

3 крейцера 1802 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 крейцера 1802 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 крейцера 1802 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,264)
  • Вес 1,1 гр
  • Чистого серебра (0,0093 oz) 0,2904 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,320,000

Описание

  • Страна Ансбах-Байройт
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1802
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Байройт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 3 крейцера 1802 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 2264 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 160 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность
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  • WAG (1)
Ансбах-Байройт 3 крейцера 1802 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Ансбах-Байройт 3 крейцера 1802 B на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Ансбах-Байройт 3 крейцера 1802 B на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Ансбах-Байройт 3 крейцера 1802 B на аукционе Künker - October 22, 2015
Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность AU
Цена
Ансбах-Байройт 3 крейцера 1802 B на аукционе Künker - September 30, 2015
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Ансбах-Байройт 3 крейцера 1802 B на аукционе Künker - September 25, 2006
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Ансбах-Байройт 3 крейцера 1802 B на аукционе Künker - October 10, 2001
Продавец Künker
Дата 10 октября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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