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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

6 крейцеров 1802 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1802 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 6 крейцеров 1802 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,264)
  • Вес 2,62 гр
  • Чистого серебра (0,0222 oz) 0,6917 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 249,095

Описание

  • Страна Ансбах-Байройт
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1802
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Байройт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 6 крейцеров 1802 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 220 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.

Сохранность
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Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1802 B на аукционе Künker - September 30, 2015
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1802 B на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
******
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