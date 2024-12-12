Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804
1 крейцер 1802 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,118)
- Вес 0,85 гр
- Чистого серебра (0,0032 oz) 0,1003 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 323,835
Описание
- Страна Ансбах-Байройт
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 крейцер
- Год 1802
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Байройт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 1 крейцер 1802 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1282 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
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