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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

1 крейцер 1802 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 крейцер 1802 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 крейцер 1802 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,118)
  • Вес 0,85 гр
  • Чистого серебра (0,0032 oz) 0,1003 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 323,835

Описание

  • Страна Ансбах-Байройт
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1802
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Байройт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 1 крейцер 1802 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1282 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • WAG (1)
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1802 B на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1802 B на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1802 B на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1802 B на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1802 B на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1802 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1802 B на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1802 B на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1802 B на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1802 B на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1802 B на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1802 B на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1802 B на аукционе Künker - September 30, 2015
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Ансбах-Байройт 1 крейцер 1802 B на аукционе Künker - September 29, 2004
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
******
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Где купить?
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1802 B на аукционе Leu - December 10, 2024
Продавец Leu
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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