Ангальт-Кётен Период: 1840-1840 1840-1840
2 талера 1840 года A (Ангальт-Кётен, Генрих)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 3,100
Описание
- Страна Ангальт-Кётен
- Период Генрих
- Номинал 2 талера
- Год 1840
- Правитель Генрих (Герцог Ангальт-Кётена)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Кётенской монеты 2 талера 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 30 января 2008.
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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