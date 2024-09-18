Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ангальт-Кётен Период: 1840-1840 1840-1840

2 талера 1840 года A (Ангальт-Кётен, Генрих)

Аверс монеты - 2 талера 1840 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Кётен, Генрих Реверс монеты - 2 талера 1840 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Кётен, Генрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 3,100

Описание

  • Страна Ангальт-Кётен
  • Период Генрих
  • Номинал 2 талера
  • Год 1840
  • Правитель Генрих (Герцог Ангальт-Кётена)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Кётенской монеты 2 талера 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 30 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Busso Peus (3)
  • Cayón (1)
  • Gärtner (3)
  • Grün (5)
  • Heritage (6)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (34)
  • M&M Basel (1)
  • Möller (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Sonntag (3)
  • Spink (1)
  • Teutoburger (3)
  • UBS (1)
  • WAG (12)
  • Westfälische (1)
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1356 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
914 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе Gärtner - February 20, 2023
Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Кётен 2 талера 1840 A на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 талера 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ангальт-Кётена Каталог монет Генриха Монеты Ангальт-Кётена 1840 года Все Ангальт-Кётенские монеты Ангальт-Кётенские серебряные монеты Ангальт-Кётенские монеты номиналом 2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 18 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск