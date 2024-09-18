2 талера 1840 года A (Ангальт-Кётен, Генрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Кётенской монеты 2 талера 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 30 января 2008.

Сохранность UNC (8) AU (26) XF (34) VF (15) Сохранность (слабы) MS62 (1) XF45 (1) Сервис NGC (2)

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