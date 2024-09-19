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Цена монет Ангальт-Кётена
Генрих
2 талера
Ангальт-Кётен
Период:
1840-1840
1840-1840
Генрих
1840-1840
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Цена монет Ангальт-Кётена
Генрих
2 талера
Серебряные монеты 2 талера Генриха - Ангальт-Кётен
2 талера 1840
Год
Знак
Описание
Тираж
BU
Продажи
Продажи
1840
A
3,100
0
83
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Ангальт-Кётен
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