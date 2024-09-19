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Ангальт-Кётен Период: 1840-1840 1840-1840

Серебряные монеты 2 талера Генриха - Ангальт-Кётен

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2 талера 1840

Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
1840 A 3,100 0 83
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