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Цена монет Ангальт-Кётена
Генрих
Ангальт-Кётен
Период:
1840-1840
1840-1840
Генрих
1840-1840
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Цена монет Ангальт-Кётена
Генрих
Каталог монет Генриха (1840-1840)
Всего добавлено монет: 1
Каталог монет
Генрих
1840-1840
Серебро
2 талера
Год монеты
1840
Монеты Генриха с ценами и описанием
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По цене (сначала дорогие)
Фото
Описание
Металл
Ср. цена
UNC
Ср. цена
PROOF
Продажи
Ангальт-Кётен, Генрих
2 талера 1840 A
Серебро
$3,400
-
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1
Популярные разделы
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Ангальт-Кётен
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1840-1840
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Ангальт-Кётен
Период
1840-1840
Генрих
1840-1840
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