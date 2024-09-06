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Ангальт-Кётен Период: 1840-1840 1840-1840

Каталог монет Генриха (1840-1840)

Всего добавлено монет: 1

Период чеканки Генриха
Каталог монет Генрих 1840-1840
coin Серебро
Год монеты

Монеты Генриха с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Ангальт-Кётен, Генрих
2 талера 1840 A
 Серебро $3,400 - 0 83
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