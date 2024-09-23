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Ангальт-Кётен
1840
Ангальт-Кётен
Период:
1840-1840
1840-1840
Генрих
1840-1840
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Ангальт-Кётен
1840
Монеты Ангальт-Кётена 1840 года
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Серебро
Серебряные монеты
2 талера 1840 A
Средняя цена
3400 $
Продажи
0
83
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Ангальт-Кётен
Период
1840-1840
Категория
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Ангальт-Кётен
Период
1840-1840
Генрих
1840-1840
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