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Ангальт-Кётен Период: 1840-1840 1840-1840

Монеты Ангальт-Кётена 1840 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1840 A
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 83
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