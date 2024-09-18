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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

Монеты Ангальт-Дессау 1864 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1864 A
Средняя цена 75 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1864 A
Средняя цена 55 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1864 A
Средняя цена 70 $
Продажи
0 10
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