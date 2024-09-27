1 пфенниг 1864 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 пфенниг 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5287 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

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