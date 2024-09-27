Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
1 пфенниг 1864 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,37 - 1,7 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1864
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 пфенниг 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5287 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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