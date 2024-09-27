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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

1 пфенниг 1864 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1864 года A - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 1 пфенниг 1864 года A - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,37 - 1,7 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1864
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 пфенниг 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5287 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (4)
  • Möller (1)
  • Russiancoin (4)
  • WAG (1)
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1864 A на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1864 A на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1864 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1864 A на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1864 A на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1864 A на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1864 A на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1864 A на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1864 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1864 A на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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