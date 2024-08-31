3 пфеннига 1864 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 3 пфеннига 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 803 проданному на аукционе Spink UK за 220 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2015.

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