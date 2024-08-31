Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
3 пфеннига 1864 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,17 - 4,73 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1864
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 3 пфеннига 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 803 проданному на аукционе Spink UK за 220 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2015.
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
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Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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