Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

3 пфеннига 1864 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1864 года A - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 3 пфеннига 1864 года A - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,17 - 4,73 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1864
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 3 пфеннига 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 803 проданному на аукционе Spink UK за 220 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (4)
  • Katz (1)
  • Künker (3)
  • Russiancoin (3)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
  • WDA - MiM (1)
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1864 A на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1864 A на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1864 A на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1864 A на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1864 A на аукционе Gorny & Mosch - November 20, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1864 A на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1864 A на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1864 A на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1864 A на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1864 A на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1864 A на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1864 A на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1864 A на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1864 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1864 A на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1864 A на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1864 A на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1864 A на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1864 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ангальт-Дессау Каталог монет Леопольда Фридриха Монеты Ангальт-Дессау 1864 года Все Ангальт-Дессау монеты Ангальт-Дессау медные монеты Ангальт-Дессау монеты номиналом 3 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск