Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
2 1/2 серебряных гроша 1864 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1864
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 2 1/2 серебряных гроша 1864 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 мая 2017
Сохранность PF63 NGC
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность PROOF
Цена
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