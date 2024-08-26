Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

2 1/2 серебряных гроша 1864 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1864 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1864 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1864
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 2 1/2 серебряных гроша 1864 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (5)
  • Möller (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Stack's (1)
  • WAG (2)
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе Stack's - May 18, 2017
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе Stack's - May 18, 2017
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2017
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе Münzen & Medaillen - April 15, 2004
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 апреля 2004
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ангальт-Дессау Каталог монет Леопольда Фридриха Монеты Ангальт-Дессау 1864 года Все Ангальт-Дессау монеты Ангальт-Дессау серебряные монеты Ангальт-Дессау монеты номиналом 2 1/2 серебряных гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 18 сент. 2024
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Категория
Год
Поиск