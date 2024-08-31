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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

Монеты Ангальт-Бернбурга 1831 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/24 талера 1831 Z
Средняя цена 240 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1831 Z
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1831 Z
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1
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