Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
4 пфеннига 1831 года Z (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7,2 - 8,17 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Алексиус Фридрих Кристиан
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1831
- Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Харцгероде
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 4 пфеннига 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск