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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

4 пфеннига 1831 года Z (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7,2 - 8,17 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Алексиус Фридрих Кристиан
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1831
  • Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Харцгероде
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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