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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

1 пфенниг 1831 года Z (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1831 года Z - цена монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан Реверс монеты - 1 пфенниг 1831 года Z - цена монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,37 - 1,97 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Алексиус Фридрих Кристиан
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1831
  • Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Харцгероде
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1 пфенниг 1831 года со знаком Z. Это медная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 11 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1831 Z на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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