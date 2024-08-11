1 пфенниг 1831 года Z (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1 пфенниг 1831 года со знаком Z. Это медная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 11 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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