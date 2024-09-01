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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

1/24 талера 1831 года Z (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Аверс монеты - 1/24 талера 1831 года Z - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан Реверс монеты - 1/24 талера 1831 года Z - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,368)
  • Вес 1,986 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Алексиус Фридрих Кристиан
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1831
  • Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Харцгероде
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1/24 талера 1831 года со знаком Z. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5173 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

Сохранность
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  • Stare Monety (1)
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1831 Z на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1831 Z на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1831 Z на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
735 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1831 Z на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1831 Z на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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