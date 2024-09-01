1/24 талера 1831 года Z (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1/24 талера 1831 года со знаком Z. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5173 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

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