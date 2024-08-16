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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

Монеты Ангальт-Бернбурга 1822 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/24 талера 1822
Средняя цена 70 $
Продажи
0 36

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1822
Средняя цена 30 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1822
Средняя цена 70 $
Продажи
0 10
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