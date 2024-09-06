Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
1/24 талера 1822 года (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,368)
- Вес 1,986 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Алексиус Фридрих Кристиан
- Номинал 1/24 талера
- Год 1822
- Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Харцгероде
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1/24 талера 1822 года. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 220 USD. Торги состоялись 1 марта 2021.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
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Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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