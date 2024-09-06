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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

1/24 талера 1822 года (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Аверс монеты - 1/24 талера 1822 года - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан Реверс монеты - 1/24 талера 1822 года - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,368)
  • Вес 1,986 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Алексиус Фридрих Кристиан
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1822
  • Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Харцгероде
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1/24 талера 1822 года. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 220 USD. Торги состоялись 1 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе Heritage Eur - November 19, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе Stephen Album - March 1, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе Höhn - April 14, 2018
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1822 на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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