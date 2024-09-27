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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

1 пфенниг 1822 года (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1822 года - цена монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан Реверс монеты - 1 пфенниг 1822 года - цена монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,37 - 1,97 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Алексиус Фридрих Кристиан
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1822
  • Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Харцгероде
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1 пфенниг 1822 года. Это медная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 195 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (4)
  • WAG (4)
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1822 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1822 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1822 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1822 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1822 на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1822 на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1822 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1822 на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1822 на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность VF
Цена
Ангальт-Бернбург 1 пфенниг 1822 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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