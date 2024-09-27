Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
1 пфенниг 1822 года (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,37 - 1,97 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Алексиус Фридрих Кристиан
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1822
- Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Харцгероде
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1 пфенниг 1822 года. Это медная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 195 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.
Сохранность
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- Russiancoin (4)
- WAG (4)
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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