Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
4 пфеннига 1822 года (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,55 - 7,63 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Алексиус Фридрих Кристиан
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1822
- Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Харцгероде
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 4 пфеннига 1822 года. Это медная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1991 проданному на аукционе H.D. Rauch за 30 EUR. Торги состоялись 16 июля 2021.
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