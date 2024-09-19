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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

4 пфеннига 1822 года (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1822 года - цена монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан Реверс монеты - 4 пфеннига 1822 года - цена монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,55 - 7,63 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Алексиус Фридрих Кристиан
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1822
  • Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Харцгероде
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 4 пфеннига 1822 года. Это медная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1991 проданному на аукционе H.D. Rauch за 30 EUR. Торги состоялись 16 июля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Rauch (1)
  • Денга1700 (1)
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1822 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1822 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1822 на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1822 на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1822 на аукционе Münzen & Medaillen - November 6, 2002
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 6 ноября 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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