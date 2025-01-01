Katalog
Rußland
1918
Münzen von Rußland 1918
Armawir
Armawir
5 Rubel 1918 IЗ Erste Ausgabe
Durchschnittlicher Preis
3600 $
Verkauf
0
5
5 Rubel 1918 IЗ Zweite Ausgabe
Durchschnittlicher Preis
900 $
Verkauf
1
77
3 Rubel 1918 IЗ Erste Ausgabe
Durchschnittlicher Preis
1000 $
Verkauf
0
71
3 Rubel 1918 IЗ
"IЗ" unter dem Schwanz des Adlers
Durchschnittlicher Preis
930 $
Verkauf
1
162
3 Rubel 1918 IЗ
"IЗ" unter der Pfote des Adlers
Durchschnittlicher Preis
2800 $
Verkauf
0
24
Rubel 1918 IЗ Erste Ausgabe
Glatter Rand
Durchschnittlicher Preis
8700 $
Verkauf
0
11
Rubel 1918 IЗ Erste Ausgabe
Geriffelter Rand
Durchschnittlicher Preis
5000 $
Verkauf
0
3
Rubel 1918 IЗ Zweite Ausgabe
Durchschnittlicher Preis
850 $
Verkauf
1
48
