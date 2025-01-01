flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Münzen von Rußland 1918

Armawir

Vorderseite
Rückseite
5 Rubel 1918 IЗ Erste Ausgabe
Durchschnittlicher Preis3600 $
Verkauf
05
Vorderseite
Rückseite
5 Rubel 1918 IЗ Zweite Ausgabe
Durchschnittlicher Preis900 $
Verkauf
177
Vorderseite
Rückseite
3 Rubel 1918 IЗ Erste Ausgabe
Durchschnittlicher Preis1000 $
Verkauf
071
Vorderseite
Rückseite
3 Rubel 1918 IЗ"IЗ" unter dem Schwanz des Adlers
Durchschnittlicher Preis930 $
Verkauf
1162
Vorderseite
Rückseite
3 Rubel 1918 IЗ"IЗ" unter der Pfote des Adlers
Durchschnittlicher Preis2800 $
Verkauf
024
Vorderseite
Rückseite
Rubel 1918 IЗ Erste AusgabeGlatter Rand
Durchschnittlicher Preis8700 $
Verkauf
011
Vorderseite
Rückseite
Rubel 1918 IЗ Erste AusgabeGeriffelter Rand
Durchschnittlicher Preis5000 $
Verkauf
03
Vorderseite
Rückseite
Rubel 1918 IЗ Zweite Ausgabe
Durchschnittlicher Preis850 $
Verkauf
148
