Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe". Geriffelter Rand (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1918 "Erste Ausgabe" mit Markierung IЗ. Geriffelter Rand. Diese Aluminiumbronze stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 856, welches bei Rare Coins für 9.750 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Juni 2019.

