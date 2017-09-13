flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe". Geriffelter Rand (Rußland, Sowjetunion)

Vielfalt: Geriffelter Rand

Avers Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" Geriffelter Rand - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" Geriffelter Rand - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Rare Coins

Spezifikation

  • MetallAluminiumbronze
  • Gewicht7 g
  • Durchmesser28 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1918
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" Geriffelter Rand - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (3)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1918 "Erste Ausgabe" mit Markierung IЗ. Geriffelter Rand. Diese Aluminiumbronze stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 856, welches bei Rare Coins für 9.750 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Juni 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Rußland Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 8. Juni 2019
VerkäuferRare Coins
Datum8. Juni 2019
ErhaltungAU58
Preis
9750 $
Preis in Auktionswährung 9750 USD
Rußland Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Katz - 13. September 2017
VerkäuferKatz
Datum13. September 2017
ErhaltungKeine Note
Preis
155 $
Preis in Auktionswährung 130 EUR
Rußland Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Coins and Medals - 26. September 1998
Rußland Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Coins and Medals - 26. September 1998
VerkäuferCoins and Medals
Datum26. September 1998
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1918Alle Russische MünzenRussische Aluminiumbronze MünzenRussische Münzen RubelNumismatische Auktionen