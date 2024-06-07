RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe". Glatter Rand (Rußland, Sowjetunion)
Vielfalt: Glatter Rand
Spezifikation
- MetallAluminiumbronze
- Gewicht7 g
- Durchmesser28 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1918
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8700 USD
Auktionspreise (11)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1918 "Erste Ausgabe" mit Markierung IЗ. Glatter Rand. Diese Aluminiumbronze stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 360, welches bei AURORA für 1.200.000 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Mai 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAURORA
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS62 BN NGC
Preis
15025 $
Preis in Auktionswährung 1200000 RUB
VerkäuferAURORA
Datum19. September 2024
ErhaltungMS62 BN NGC
Preis
13885 $
Preis in Auktionswährung 1300000 RUB
