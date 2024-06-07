flag
Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe". Glatter Rand (Rußland, Sowjetunion)

Vielfalt: Glatter Rand

Avers Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" Glatter Rand - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" Glatter Rand - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallAluminiumbronze
  • Gewicht7 g
  • Durchmesser28 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1918
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" Glatter Rand - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (11)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1918 "Erste Ausgabe" mit Markierung IЗ. Glatter Rand. Diese Aluminiumbronze stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 360, welches bei AURORA für 1.200.000 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Mai 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion AURORA - 21. August 2025
VerkäuferAURORA
Datum21. August 2025
ErhaltungMS62 BN NGC
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion AURORA - 29. Mai 2025
VerkäuferAURORA
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS62 BN NGC
Preis
15025 $
Preis in Auktionswährung 1200000 RUB
Rußland Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion AURORA - 27. Februar 2025
VerkäuferAURORA
Datum27. Februar 2025
ErhaltungMS62 BN NGC
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion AURORA - 19. Dezember 2024
VerkäuferAURORA
Datum19. Dezember 2024
ErhaltungMS62 BN NGC
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion AURORA - 19. September 2024
VerkäuferAURORA
Datum19. September 2024
ErhaltungMS62 BN NGC
Preis
13885 $
Preis in Auktionswährung 1300000 RUB
Rußland Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Coins and Medals - 7. Juni 2024
VerkäuferCoins and Medals
Datum7. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Niemczyk - 16. März 2024
VerkäuferNiemczyk
Datum16. März 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Empire - 23. Januar 2021
VerkäuferEmpire
Datum23. Januar 2021
ErhaltungAU
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 23. April 2016
VerkäuferRare Coins
Datum23. April 2016
ErhaltungAU55
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Rauch - 16. April 2015
VerkäuferRauch
Datum16. April 2015
ErhaltungXF
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Spink - 24. September 2008
VerkäuferSpink
Datum24. September 2008
ErhaltungVF
Preis
