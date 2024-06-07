Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe". Glatter Rand (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1918 "Erste Ausgabe" mit Markierung IЗ. Glatter Rand. Diese Aluminiumbronze stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 360, welches bei AURORA für 1.200.000 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Mai 2025.

Erhaltung UNC (6) AU (2) XF (2) VF (1) Erhaltung (slab) MS62 (5) AU55 (1) BN (5) Service NGC (5)