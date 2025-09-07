flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallKupfer
  • Gewicht8,7 - 9,3 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe3 Rubel
  • Jahr1918
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (71)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1918 "Erste Ausgabe" mit Markierung IЗ. Diese Kupfer stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 163, welches bei Rare Coins für 3.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Juni 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 7. September 2025
VerkäuferRare Coins
Datum7. September 2025
ErhaltungMS64 ННР
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Hermes Auctions - 21. Juni 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum21. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
1977 $
Preis in Auktionswährung 155000 RUB
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Russiancoin - 19. Juni 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum19. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 16. Februar 2025
VerkäuferRare Coins
Datum16. Februar 2025
ErhaltungMS64 ННР
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Russiancoin - 16. Januar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum16. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Coins and Medals - 13. Dezember 2024
VerkäuferCoins and Medals
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungMS64 RB CPRC
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 7. Dezember 2024
VerkäuferRare Coins
Datum7. Dezember 2024
ErhaltungMS64 ННР
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 7. Dezember 2024
VerkäuferRare Coins
Datum7. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note RNGA
Preis
1294 $
Preis in Auktionswährung 130000 RUB
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Russiancoin - 24. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Rhenumis - 24. Oktober 2024
VerkäuferRhenumis
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 5. Oktober 2024
VerkäuferRare Coins
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungMS63 ННР
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 8. September 2024
VerkäuferRare Coins
Datum8. September 2024
ErhaltungMS64 ННР
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 8. Juni 2024
VerkäuferRare Coins
Datum8. Juni 2024
ErhaltungMS64 ННР
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 21. April 2024
VerkäuferRare Coins
Datum21. April 2024
ErhaltungKeine Note RNGA
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS62 BN NGC
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Coins and Medals - 8. Dezember 2023
VerkäuferCoins and Medals
Datum8. Dezember 2023
ErhaltungAU
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Rhenumis - 14. November 2023
VerkäuferRhenumis
Datum14. November 2023
ErhaltungAU
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Marciniak - 13. Oktober 2023
VerkäuferMarciniak
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungAU
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 6. September 2023
VerkäuferRare Coins
Datum6. September 2023
ErhaltungKeine Note RNGA
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Empire - 1. Juni 2023
VerkäuferEmpire
Datum1. Juni 2023
ErhaltungKeine Note ННР
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Künker - 24. März 2023
VerkäuferKünker
Datum24. März 2023
ErhaltungAU
Preis
