3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1918 "Erste Ausgabe" mit Markierung IЗ. Diese Kupfer stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 163, welches bei Rare Coins für 3.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Juni 2018.

