RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
3 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfer
- Gewicht8,7 - 9,3 g
- Durchmesser31 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe3 Rubel
- Jahr1918
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1000 USD
Auktionspreise (71)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1918 "Erste Ausgabe" mit Markierung IЗ. Diese Kupfer stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 163, welches bei Rare Coins für 3.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Juni 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
VerkäuferHermes Auctions
Datum21. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
1977 $
Preis in Auktionswährung 155000 RUB
VerkäuferRare Coins
Datum7. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note RNGA
Preis
1294 $
Preis in Auktionswährung 130000 RUB
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS62 BN NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoins and Medals
Datum8. Dezember 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Beliebte Abschnitte