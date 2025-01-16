flag
5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallKupfer
  • Gewicht8,7 - 9,2 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1918
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (76)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1918 "Zweite Ausgabe" mit Markierung IЗ. Diese Kupfer stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 35544, welches bei Heritage Auctions für 4.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. August 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS64 BN NGC
Preis
4800 $
Preis in Auktionswährung 4800 USD
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Russiancoin - 19. Juni 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum19. Juni 2025
ErhaltungMS63 BN NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion RND - 24. April 2025
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion RND - 24. April 2025
VerkäuferRND
Datum24. April 2025
ErhaltungVF
Preis
193 $
Preis in Auktionswährung 16000 RUB
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Russiancoin - 16. Januar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum16. Januar 2025
ErhaltungMS63 BN NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Rhenumis - 24. Oktober 2024
VerkäuferRhenumis
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Russiancoin - 24. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS63 BN NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Coins and Medals - 7. Juni 2024
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Coins and Medals - 7. Juni 2024
VerkäuferCoins and Medals
Datum7. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 21. April 2024
VerkäuferRare Coins
Datum21. April 2024
ErhaltungXF
Preis
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Universum Coins GmbH - 29. Februar 2024
VerkäuferUniversum Coins GmbH
Datum29. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion AURORA - 15. Februar 2024
VerkäuferAURORA
Datum15. Februar 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS61 BN NGC
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Rhenumis - 14. November 2023
VerkäuferRhenumis
Datum14. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Rhenumis - 14. November 2023
VerkäuferRhenumis
Datum14. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion NOONANS - 4. Oktober 2023
VerkäuferNOONANS
Datum4. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 6. September 2023
VerkäuferRare Coins
Datum6. September 2023
ErhaltungAU50 ННР
Preis
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Alexander - 6. April 2023
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Alexander - 6. April 2023
VerkäuferAlexander
Datum6. April 2023
ErhaltungAU
Preis
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Künker - 24. März 2023
VerkäuferKünker
Datum24. März 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Stack's - 3. März 2023
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Stack's - 3. März 2023
VerkäuferStack's
Datum3. März 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Coins and Medals - 20. Januar 2023
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Coins and Medals - 20. Januar 2023
VerkäuferCoins and Medals
Datum20. Januar 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Wo zu kaufen?
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion SINCONA - 27. Oktober 2025
VerkäuferSINCONA
Datum27. Oktober 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
