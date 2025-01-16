RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfer
- Gewicht8,7 - 9,2 g
- Durchmesser31 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1918
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:900 USD
Auktionspreise (76)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1918 "Zweite Ausgabe" mit Markierung IЗ. Diese Kupfer stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 35544, welches bei Heritage Auctions für 4.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. August 2025.
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS64 BN NGC
Preis
4800 $
Preis in Auktionswährung 4800 USD
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS61 BN NGC
Preis
