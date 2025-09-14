RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfer
- Gewicht5,6 - 6,1 g
- Durchmesser25,9 - 26,1 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1918
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:850 USD
Auktionspreise (47)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1918 "Zweite Ausgabe" mit Markierung IЗ. Diese Kupfer stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32356, welches bei Stack's Bowers für 3.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Januar 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum14. September 2025
ErhaltungXF
Preis
264 $
Preis in Auktionswährung 225 EUR
VerkäuferHermes Auctions
Datum29. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
557 $
Preis in Auktionswährung 46000 RUB
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
VerkäuferNiemczyk
Datum17. September 2022
ErhaltungMS61 BN NGC
Preis
******
