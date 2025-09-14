flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallKupfer
  • Gewicht5,6 - 6,1 g
  • Durchmesser25,9 - 26,1 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1918
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:850 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (47)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1918 "Zweite Ausgabe" mit Markierung IЗ. Diese Kupfer stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32356, welches bei Stack's Bowers für 3.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Januar 2025.

Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum14. September 2025
ErhaltungXF
Preis
264 $
Preis in Auktionswährung 225 EUR
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Hermes Auctions - 5. August 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum5. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Hermes Auctions - 29. April 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum29. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
557 $
Preis in Auktionswährung 46000 RUB
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 16. Februar 2025
VerkäuferRare Coins
Datum16. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungMS63 BN NGC
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Coins and Medals - 7. Juni 2024
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Coins and Medals - 7. Juni 2024
VerkäuferCoins and Medals
Datum7. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Coins and Medals - 7. Juni 2024
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Coins and Medals - 7. Juni 2024
VerkäuferCoins and Medals
Datum7. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 30. März 2024
VerkäuferRare Coins
Datum30. März 2024
ErhaltungAU50 BN ННР
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Rhenumis - 14. November 2023
VerkäuferRhenumis
Datum14. November 2023
ErhaltungVF
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion RND - 27. Oktober 2023
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion RND - 27. Oktober 2023
VerkäuferRND
Datum27. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Stack's - 21. Oktober 2023
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Stack's - 21. Oktober 2023
VerkäuferStack's
Datum21. Oktober 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion AURORA - 13. April 2023
VerkäuferAURORA
Datum13. April 2023
ErhaltungMS61 BN NGC
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion AURORA - 23. März 2023
VerkäuferAURORA
Datum23. März 2023
ErhaltungAU50 BN ННР
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Künker - 22. Februar 2023
VerkäuferKünker
Datum22. Februar 2023
ErhaltungXF
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 3. Dezember 2022
VerkäuferRare Coins
Datum3. Dezember 2022
ErhaltungAU50 BN ННР
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion AURORA - 17. November 2022
VerkäuferAURORA
Datum17. November 2022
ErhaltungMS61 BN NGC
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungXF
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Niemczyk - 17. September 2022
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Niemczyk - 17. September 2022
VerkäuferNiemczyk
Datum17. September 2022
ErhaltungMS61 BN NGC
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 26. März 2022
VerkäuferRare Coins
Datum26. März 2022
ErhaltungAU50 BN ННР
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 2. Oktober 2021
VerkäuferRare Coins
Datum2. Oktober 2021
ErhaltungAU50 BN ННР
Preis
Rußland Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" auf der Auktion Hermes Auctions - 30. September 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum30. September 2025
ErhaltungKeine Note
Zu versteigern
