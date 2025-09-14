Rubel 1918 IЗ "Zweite Ausgabe" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1918 "Zweite Ausgabe" mit Markierung IЗ. Diese Kupfer stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32356, welches bei Stack's Bowers für 3.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Januar 2025.

