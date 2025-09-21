3 Rubel 1918 IЗ. "IЗ" unter dem Schwanz des Adlers (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1918 mit Markierung IЗ. "IЗ" unter dem Schwanz des Adlers. Diese Kupfer stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1644, welches bei Dom Aukcyjny Numimarket.pl für 12.500 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. November 2024.

