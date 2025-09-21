RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
3 Rubel 1918 IЗ. "IЗ" unter dem Schwanz des Adlers (Rußland, Sowjetunion)
Vielfalt: "IЗ" unter dem Schwanz des Adlers
Spezifikation
- MetallKupfer
- Gewicht6,3 - 7,5 g
- Durchmesser27,7 - 27,9 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe3 Rubel
- Jahr1918
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:930 USD
Auktionspreise (161)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1918 mit Markierung IЗ. "IЗ" unter dem Schwanz des Adlers. Diese Kupfer stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1644, welches bei Dom Aukcyjny Numimarket.pl für 12.500 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. November 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
VerkäuferStack's
Datum29. August 2025
ErhaltungMS62 BN PCGS
Preis
1400 $
Preis in Auktionswährung 1400 USD
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS64 BN NGC
Preis
2220 $
Preis in Auktionswährung 2220 USD
VerkäuferRare Coins
Datum7. Juni 2025
ErhaltungKeine Note RNGA
Preis
******
VerkäuferNumimarket
Datum27. November 2024
ErhaltungMS64 BN NGC
Preis
******
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
