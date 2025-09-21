flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

3 Rubel 1918 IЗ. "IЗ" unter dem Schwanz des Adlers (Rußland, Sowjetunion)

Vielfalt: "IЗ" unter dem Schwanz des Adlers

Avers 3 Rubel 1918 IЗ "IЗ" unter dem Schwanz des Adlers - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 3 Rubel 1918 IЗ "IЗ" unter dem Schwanz des Adlers - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallKupfer
  • Gewicht6,3 - 7,5 g
  • Durchmesser27,7 - 27,9 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe3 Rubel
  • Jahr1918
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:930 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Rubel 1918 IЗ "IЗ" unter dem Schwanz des Adlers - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (161)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1918 mit Markierung IЗ. "IЗ" unter dem Schwanz des Adlers. Diese Kupfer stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1644, welches bei Dom Aukcyjny Numimarket.pl für 12.500 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. November 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Stephen Album - 21. September 2025
VerkäuferStephen Album
Datum21. September 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Stack's - 29. August 2025
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Stack's - 29. August 2025
VerkäuferStack's
Datum29. August 2025
ErhaltungMS62 BN PCGS
Preis
1400 $
Preis in Auktionswährung 1400 USD
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS64 BN NGC
Preis
2220 $
Preis in Auktionswährung 2220 USD
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Rare Coins - 7. Juni 2025
VerkäuferRare Coins
Datum7. Juni 2025
ErhaltungKeine Note RNGA
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Coins and Medals - 11. April 2025
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Coins and Medals - 11. April 2025
VerkäuferCoins and Medals
Datum11. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungMS64 BN NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion New York Sale - 14. Januar 2025
VerkäuferNew York Sale
Datum14. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Rare Coins - 22. Dezember 2024
VerkäuferRare Coins
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Rare Coins - 7. Dezember 2024
VerkäuferRare Coins
Datum7. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note RNGA
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Rare Coins - 7. Dezember 2024
VerkäuferRare Coins
Datum7. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Numimarket - 27. November 2024
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Numimarket - 27. November 2024
VerkäuferNumimarket
Datum27. November 2024
ErhaltungMS64 BN NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion RedSquare - 26. Oktober 2024
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion RedSquare - 26. Oktober 2024
VerkäuferRedSquare
Datum26. Oktober 2024
ErhaltungXF40 BN RNGA
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Rhenumis - 24. Oktober 2024
VerkäuferRhenumis
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Numisbalt - 6. Oktober 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion RedSquare - 28. September 2024
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion RedSquare - 28. September 2024
VerkäuferRedSquare
Datum28. September 2024
ErhaltungXF40 BN RNGA
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion RedSquare - 16. Juni 2024
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion RedSquare - 16. Juni 2024
VerkäuferRedSquare
Datum16. Juni 2024
ErhaltungKeine Note RNGA
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Coins and Medals - 7. Juni 2024
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Coins and Medals - 7. Juni 2024
VerkäuferCoins and Medals
Datum7. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion RedSquare - 21. April 2024
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion RedSquare - 21. April 2024
VerkäuferRedSquare
Datum21. April 2024
ErhaltungKeine Note RNGA
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Rare Coins - 21. April 2024
VerkäuferRare Coins
Datum21. April 2024
ErhaltungKeine Note RNGA
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion SINCONA - 27. Oktober 2025
VerkäuferSINCONA
Datum27. Oktober 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
