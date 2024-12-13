5 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1918 "Erste Ausgabe" mit Markierung IЗ. Diese Weißmetall stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 760, welches bei Rare Coins für 8.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. April 2016.

Erhaltung AU (3) XF (2) Erhaltung (slab) AU58 (1) AU50 (2)