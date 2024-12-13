RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallWeißmetall
- Gewicht7,8 - 8,0 g
- Durchmesser31 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1918
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3600 USD
Auktionspreise (5)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1918 "Erste Ausgabe" mit Markierung IЗ. Diese Weißmetall stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 760, welches bei Rare Coins für 8.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. April 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
VerkäuferCoins and Medals
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
1619 $
Preis in Auktionswährung 170000 RUB
Beliebte Abschnitte