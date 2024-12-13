flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Rare Coins

Spezifikation

  • MetallWeißmetall
  • Gewicht7,8 - 8,0 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1918
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (5)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1918 "Erste Ausgabe" mit Markierung IЗ. Diese Weißmetall stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 760, welches bei Rare Coins für 8.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. April 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Coins and Medals - 13. Dezember 2024
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Coins and Medals - 13. Dezember 2024
VerkäuferCoins and Medals
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
1619 $
Preis in Auktionswährung 170000 RUB
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 20. April 2019
VerkäuferRare Coins
Datum20. April 2019
ErhaltungAU50
Preis
3500 $
Preis in Auktionswährung 3500 USD
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 21. April 2018
VerkäuferRare Coins
Datum21. April 2018
ErhaltungAU50
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion Rare Coins - 23. April 2016
VerkäuferRare Coins
Datum23. April 2016
ErhaltungAU58
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1918 IЗ "Erste Ausgabe" auf der Auktion SINCONA - 25. Oktober 2011
VerkäuferSINCONA
Datum25. Oktober 2011
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1918Alle Russische MünzenRussische Weißmetall MünzenRussische Münzen 5 RubelNumismatische Auktionen