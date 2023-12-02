RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
3 Rubel 1918 IЗ. "IЗ" unter der Pfote des Adlers (Rußland, Sowjetunion)
Vielfalt: "IЗ" unter der Pfote des Adlers
Spezifikation
- MetallKupfer
- Gewicht6,3 - 7,5 g
- Durchmesser27,7 - 27,9 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe3 Rubel
- Jahr1918
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1918 mit Markierung IЗ. "IЗ" unter der Pfote des Adlers. Diese Kupfer stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 566, welches bei SINCONA AG für 15.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2023.
VerkäuferRare Coins
Datum2. Dezember 2023
ErhaltungMS63 BN ННР
Preis
1085 $
Preis in Auktionswährung 99000 RUB
VerkäuferSINCONA
Datum23. Oktober 2023
ErhaltungMS66 BN NGC
Preis
16790 $
Preis in Auktionswährung 15000 CHF
VerkäuferRare Coins
Datum16. Juni 2021
ErhaltungMS65 BN RNGA
Preis
VerkäuferRussian Heritage
Datum13. Juni 2021
ErhaltungMS64 BN RNGA
Preis
VerkäuferRare Coins
Datum23. September 2020
ErhaltungMS64 BN NGC
Preis
VerkäuferAlexander
Datum20. Dezember 2015
ErhaltungMS64 BN NGC
Preis
