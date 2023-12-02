3 Rubel 1918 IЗ. "IЗ" unter der Pfote des Adlers (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1918 mit Markierung IЗ. "IЗ" unter der Pfote des Adlers. Diese Kupfer stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 566, welches bei SINCONA AG für 15.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2023.

Erhaltung UNC (18) AU (5) XF (1) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (2) MS64 (8) MS63 (4) MS62 (1) MS61 (1) AU55 (1) DETAILS (1) BN (12) Service NGC (10) RNGA (2) PCGS (1) ННР (1)

