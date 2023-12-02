flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

3 Rubel 1918 IЗ. "IЗ" unter der Pfote des Adlers (Rußland, Sowjetunion)

Vielfalt: "IЗ" unter der Pfote des Adlers

Avers 3 Rubel 1918 IЗ "IЗ" unter der Pfote des Adlers - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 3 Rubel 1918 IЗ "IЗ" unter der Pfote des Adlers - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallKupfer
  • Gewicht6,3 - 7,5 g
  • Durchmesser27,7 - 27,9 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe3 Rubel
  • Jahr1918
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Rubel 1918 IЗ "IЗ" unter der Pfote des Adlers - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (24)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1918 mit Markierung IЗ. "IЗ" unter der Pfote des Adlers. Diese Kupfer stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 566, welches bei SINCONA AG für 15.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Rare Coins - 2. Dezember 2023
VerkäuferRare Coins
Datum2. Dezember 2023
ErhaltungMS63 BN ННР
Preis
1085 $
Preis in Auktionswährung 99000 RUB
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion SINCONA - 23. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum23. Oktober 2023
ErhaltungMS66 BN NGC
Preis
16790 $
Preis in Auktionswährung 15000 CHF
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Stack's - 3. März 2023
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Stack's - 3. März 2023
VerkäuferStack's
Datum3. März 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******

Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Stack's - 21. August 2021
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Stack's - 21. August 2021
VerkäuferStack's
Datum21. August 2021
ErhaltungMS65 BN PCGS
Preis
******

Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Rare Coins - 16. Juni 2021
VerkäuferRare Coins
Datum16. Juni 2021
ErhaltungMS65 BN RNGA
Preis
******

Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Russian Heritage - 13. Juni 2021
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Russian Heritage - 13. Juni 2021
VerkäuferRussian Heritage
Datum13. Juni 2021
ErhaltungMS64 BN RNGA
Preis
******

Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Rzeszowski DA - 11. April 2021
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Rzeszowski DA - 11. April 2021
VerkäuferRzeszowski DA
Datum11. April 2021
ErhaltungUNC
Preis
******

Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Rare Coins - 23. September 2020
VerkäuferRare Coins
Datum23. September 2020
ErhaltungMS64 BN NGC
Preis
******

Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Empire - 19. September 2020
VerkäuferEmpire
Datum19. September 2020
ErhaltungAU
Preis
******

Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Imperial Coin - 8. Juli 2020
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Imperial Coin - 8. Juli 2020
VerkäuferImperial Coin
Datum8. Juli 2020
ErhaltungAU55
Preis
******

Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Künker - 26. Juni 2020
VerkäuferKünker
Datum26. Juni 2020
ErhaltungAU
Preis
******

Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Rare Coins - 6. Juni 2020
VerkäuferRare Coins
Datum6. Juni 2020
ErhaltungMS64 BN NGC
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Rare Coins - 4. April 2020
VerkäuferRare Coins
Datum4. April 2020
ErhaltungMS63
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Empire - 1. Februar 2020
VerkäuferEmpire
Datum1. Februar 2020
ErhaltungAU
Preis
******

Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Rare Coins - 7. Dezember 2019
VerkäuferRare Coins
Datum7. Dezember 2019
ErhaltungMS64 BN NGC
Preis
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Grün - 12. November 2019
VerkäuferGrün
Datum12. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******

Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Alexander - 22. Juni 2019
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Alexander - 22. Juni 2019
VerkäuferAlexander
Datum22. Juni 2019
ErhaltungMS63
Preis
******

Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Rare Coins - 8. Juni 2019
VerkäuferRare Coins
Datum8. Juni 2019
ErhaltungMS62
Preis
******

Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion RND - 1. Oktober 2016
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion RND - 1. Oktober 2016
VerkäuferRND
Datum1. Oktober 2016
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******

Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Alexander - 20. Dezember 2015
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Alexander - 20. Dezember 2015
VerkäuferAlexander
Datum20. Dezember 2015
ErhaltungMS64 BN NGC
Preis
******

Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Alexander - 20. September 2015
Rußland 3 Rubel 1918 IЗ auf der Auktion Alexander - 20. September 2015
VerkäuferAlexander
Datum20. September 2015
ErhaltungMS64 BN NGC
Preis
