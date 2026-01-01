flag
PolandPeriod:1506-2020 1506-2020

Coins of Poland 1697

Commemorative coins

Obverse 2 Ducat 1697 Coronation
Reverse 2 Ducat 1697 Coronation
2 Ducat 1697 Coronation
Average price6100 $
Sales
083
Obverse 2 Ducat 1697 Coronation
Reverse 2 Ducat 1697 Coronation
2 Ducat 1697 Coronation
Average price15000 $
Sales
09
Obverse 2 Ducat 1697 Coronation
Reverse 2 Ducat 1697 Coronation
2 Ducat 1697 Coronation
Average price6100 $
Sales
012
Obverse Ducat 1697 IK Coronation
Reverse Ducat 1697 IK Coronation
Ducat 1697 IK Coronation
Average price3900 $
Sales
077
Obverse Ducat 1697 O Coronation
Reverse Ducat 1697 O Coronation
Ducat 1697 O Coronation
Average price2900 $
Sales
064
Obverse Thaler 1697 Shooting clip
Reverse Thaler 1697 Shooting clip
Thaler 1697 Shooting clip
Average price1200 $
Sales
068
Category
Year
Search