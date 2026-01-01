flag
PolandPeriod:1506-2020 1506-2020

Commemorative coins Ducat of Augustus II - Poland

Ducat 1697

Coronation
YearMarkDescriptionKopickiSalesSales
1697IK077
Ducat 1697

Coronation
YearMarkDescriptionKopickiSalesSales
1697O064
Ducat 1710

The Return of the Polish Throne 1710
YearMarkDescriptionKopickiSalesSales
1710R5001710SilverR7031710BronzeR800
Ducat 1717

On the death of Anna Sofia
YearMarkDescriptionKopickiSalesSales
1717IGSR300
Ducat 1719

Wedding
YearMarkDescriptionKopickiSalesSales
1719IGSR3022
Ducat 1727

Mourning
YearMarkDescriptionKopickiSalesSales
1727IGSR300
