Commemorative coins Ducat of Augustus II - Poland
Ducat 1697Coronation
YearMarkDescriptionKopickiSalesSales1697IK077
Ducat 1710The Return of the Polish Throne 1710
YearMarkDescriptionKopickiSalesSales1710R5001710SilverR7031710BronzeR800
Ducat 1717On the death of Anna Sofia
YearMarkDescriptionKopickiSalesSales1717IGSR300
Ducat 1719Wedding
YearMarkDescriptionKopickiSalesSales1719IGSR3022
Ducat 1727Mourning
YearMarkDescriptionKopickiSalesSales1727IGSR300
