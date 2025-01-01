Catalog
Australia
Period:
1837-1936
1837-1936
Victoria
1837-1901
Edward VII
1901-1910
George V
1910-1936
Home
Catalog
Australia
1915
Coins of Australia 1915
All
All
Gold
Gold coins
Sovereign 1915 S
Average price
730 $
Sales
2
187
Sovereign 1915 M
Average price
570 $
Sales
1
99
Sovereign 1915 P
Average price
550 $
Sales
0
49
Half Sovereign 1915 P
Average price
340 $
Sales
0
22
Half Sovereign 1915 S
Average price
340 $
Sales
5
179
Half Sovereign 1915 M
Average price
340 $
Sales
0
32
