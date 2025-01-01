flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1915

Gold coins

Obverse Sovereign 1915 S
Reverse Sovereign 1915 S
Sovereign 1915 S
Average price730 $
Sales
2187
Obverse Sovereign 1915 M
Reverse Sovereign 1915 M
Sovereign 1915 M
Average price570 $
Sales
199
Obverse Sovereign 1915 P
Reverse Sovereign 1915 P
Sovereign 1915 P
Average price550 $
Sales
049
Obverse Half Sovereign 1915 P
Reverse Half Sovereign 1915 P
Half Sovereign 1915 P
Average price340 $
Sales
022
Obverse Half Sovereign 1915 S
Reverse Half Sovereign 1915 S
Half Sovereign 1915 S
Average price340 $
Sales
5179
Obverse Half Sovereign 1915 M
Reverse Half Sovereign 1915 M
Half Sovereign 1915 M
Average price340 $
Sales
032
Category
Year
Search