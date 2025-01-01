flag
Australia Period: 1837-1936

Coins of Australia 1893

Gold coins

Obverse Sovereign 1893 S JEB Jubilee portrait
Reverse Sovereign 1893 S JEB Jubilee portrait
Sovereign 1893 S JEB Jubilee portrait
Average price630 $
Sales
199
Obverse Sovereign 1893 M JEB Jubilee portrait
Reverse Sovereign 1893 M JEB Jubilee portrait
Sovereign 1893 M JEB Jubilee portrait
Average price610 $
Sales
1132
Obverse Sovereign 1893 S Veiled head
Reverse Sovereign 1893 S Veiled head
Sovereign 1893 S Veiled head
Average price560 $
Sales
061
Obverse Sovereign 1893 M Veiled head
Reverse Sovereign 1893 M Veiled head
Sovereign 1893 M Veiled head
Average price610 $
Sales
060
Obverse Half Sovereign 1893 M JEB Jubilee portrait
Reverse Half Sovereign 1893 M JEB Jubilee portrait
Half Sovereign 1893 M JEB Jubilee portrait
Average price400 $
Sales
021
Obverse Half Sovereign 1893 S Veiled head
Reverse Half Sovereign 1893 S Veiled head
Half Sovereign 1893 S Veiled head
Average price530 $
Sales
045
Obverse Half Sovereign 1893 M Veiled head
Reverse Half Sovereign 1893 M Veiled head
Half Sovereign 1893 M Veiled head
Average price13000 $
Sales
07
