Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1832 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,49 гр
- Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1832
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1832 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 700 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
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Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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