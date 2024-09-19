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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1832 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1832 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1832 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,49 гр
  • Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1832
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1832 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 700 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
289 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе Künker - October 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе Teutoburger - May 23, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе CNG - March 11, 2014
Продавец CNG
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1832 W на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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