Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1831 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,49 гр
- Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1831
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1831 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2387 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 21 июня 2004.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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