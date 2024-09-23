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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1831 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1831 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1831 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,49 гр
  • Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1831 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2387 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 21 июня 2004.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Вюртемберг Талер 1831 W на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
403 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Вюртемберг Талер 1831 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Вюртемберг Талер 1831 W на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1831 W на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1831 W на аукционе Anticomondo - March 3, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1831 W на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1831 W на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1831 W на аукционе Hess Divo - December 3, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1831 W на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1831 W на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1831 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1831 W на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1831 W на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1831 W на аукционе Heritage - October 25, 2015
Вюртемберг Талер 1831 W на аукционе Heritage - October 25, 2015
Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Вюртемберг Талер 1831 W на аукционе Gärtner - June 20, 2015
Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1831 W на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1831 W на аукционе Aurea - May 25, 2013
Продавец Aurea
Дата 25 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1831 W на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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