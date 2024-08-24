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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1830 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1830 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1830 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,49 гр
  • Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1830
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1830 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1390 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1100 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.

Сохранность
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  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (1)
  • VL Nummus (1)
Вюртемберг Талер 1830 W на аукционе San Martino - May 31, 2024
Вюртемберг Талер 1830 W на аукционе San Martino - May 31, 2024
Продавец San Martino
Дата 31 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1830 W на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Вюртемберг Талер 1830 W на аукционе Gärtner - February 7, 2020
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
143 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Вюртемберг Талер 1830 W на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1830 W на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1830 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1830 W на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1830 W на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1830 W на аукционе Künker - March 10, 2008
Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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