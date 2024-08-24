Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1830 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,49 гр
- Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1830
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1830 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1390 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1100 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.
Сохранность
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Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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