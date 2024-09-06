Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1861 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1861 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1861 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Numismatik Zöttl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,88 гр
  • Диаметр 13,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1861
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1861 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Numismatik Zöttl за 15 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage Eur (3)
  • KM NUMIS (1)
  • Zöttl (2)
Вюртемберг 1 крейцер 1861 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Вюртемберг 1 крейцер 1861 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Вюртемберг 1 крейцер 1861 на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1861 на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1861 на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1 крейцер 1861 на аукционе Heritage Eur - November 23, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 23 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1861 на аукционе Heritage Eur - May 18, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Вильгельма I Монеты Вюртемберга 1861 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом 1 крейцер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск