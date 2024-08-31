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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1856 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1856 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1856 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,86 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1856
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1856 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1338 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 75 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 1 крейцер 1856 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1856 на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1856 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1856 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1856 на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1856 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1856 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1856 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1856 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1856 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1856 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1856 на аукционе Stephen Album - April 15, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 15 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1856 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1856 на аукционе BAC - June 5, 2018
Продавец BAC
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1856 на аукционе BAC - October 26, 2017
Продавец BAC
Дата 26 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1856 на аукционе BAC - March 22, 2017
Продавец BAC
Дата 22 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1856 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1856 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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