Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 крейцер 1856 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,66 - 0,86 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1856
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1856 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1338 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 75 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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