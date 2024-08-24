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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1849 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1849 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1849 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Petra Klein

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,86 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1849
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1849 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе CoinsNB за 4 EUR. Торги состоялись 13 апреля 2024.

Сохранность
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  • CoinsNB (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1849 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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