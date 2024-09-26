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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1847 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1847 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1847 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,86 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1847
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1847 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1793 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Russiancoin (8)
Вюртемберг 1 крейцер 1847 на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1847 на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1847 на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1847 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1847 на аукционе Russiancoin - October 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1847 на аукционе Russiancoin - February 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1847 на аукционе Russiancoin - June 25, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 25 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1847 на аукционе Russiancoin - February 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1847 на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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