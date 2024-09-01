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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1832 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1832 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1832 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Münzen & Medaillen GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,147)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1832
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1832 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2136 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Вюртемберг 1 крейцер 1832 W на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1832 W на аукционе Münzen & Medaillen - February 26, 2016
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1832 W на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1832 W на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность UNC
Цена
110 DM
Цена в валюте аукциона 110 DEM

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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