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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1831 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1831 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1831 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,147)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1831 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1317 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 130 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Numimarket (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1831 W на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Вюртемберг 1 крейцер 1831 W на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Вюртемберг 1 крейцер 1831 W на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1831 W на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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