Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 гульден 1856 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 гульден
- Год 1856
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1856 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1797 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 390 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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