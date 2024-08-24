Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1856 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 гульден 1856 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 гульден 1856 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1856
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1856 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1797 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 390 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (1)
  • Künker (5)
  • Meister & Sonntag (2)
  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (2)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (4)
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе Stack's - November 2, 2023
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе Stack's - November 2, 2023
Продавец Stack's
Дата 2 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе HIRSCH - May 9, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе Künker - March 12, 2014
Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1 гульден 1856 на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Вильгельма I Монеты Вюртемберга 1856 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом 1 гульден Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск