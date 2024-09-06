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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1855 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 гульден 1855 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 гульден 1855 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1855
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1855 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1355 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 475 EUR. Торги состоялись 8 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 1 гульден 1855 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
392 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1855 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1855 на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 1 гульден 1855 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1 гульден 1855 на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1855 на аукционе Heritage - March 21, 2013
Вюртемберг 1 гульден 1855 на аукционе Heritage - March 21, 2013
Продавец Heritage
Дата 21 марта 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1855 на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1855 на аукционе Heritage - January 11, 2012
Вюртемберг 1 гульден 1855 на аукционе Heritage - January 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 января 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1855 на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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