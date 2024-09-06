Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 гульден 1855 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 гульден
- Год 1855
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1855 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1355 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 475 EUR. Торги состоялись 8 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 марта 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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